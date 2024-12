CCXP24 ganha quadro “Furou o Balão, Trocou de Date” com Paulo Vita Show; saiba como funciona

O sucesso do YouTube, “Furou o Balão, Trocou de Date”, estará ao vivo pela primeira vez no palco da CCXP24 no dia 6 de dezembro, às 19h, no palco Creators. Comandado por Paulo Vita, o quadro mistura humor, improviso e interações únicas, prometendo agitar o público.

Como funciona o quadro?

Participantes conhecem diferentes pretendentes que entram no palco.

Não gostou? Fure o balão e espere o próximo.

Balões cheios formam o match.

Cada edição é renovada, com novas regras e personagens, garantindo surpresas a quem assiste.

“Sempre me perguntam: ‘O que eu falaria nessa situação?’. Agora, o público da CCXP terá a chance de reagir ao vivo em um evento dessa grandeza”, comenta Paulo Vita.

Sobre Paulo Vita

Iniciou sua carreira no Desimpedidos, da NWB, e há seis meses lançou o canal Paulo Vita Show.

Já acumula 70 milhões de visualizações e 700 mil inscritos, com vídeos que misturam humor e experimentos sociais.

Conhecido como o “Jimmy Fallon brasileiro”, Vita conquistou marcas como Nike, Spotify e Coca-Cola com seu estilo autêntico e criativo.

Por que assistir?

Além do carisma de Paulo Vita, o quadro conta com a presença do assistente Antônio, que adiciona momentos de humor e descontração. É uma oportunidade única de participar de uma dinâmica que conecta entretenimento, interatividade e experimentos sociais – tudo ao vivo na CCXP!

Prepare-se para rir, torcer e quem sabe até participar dessa experiência inédita!