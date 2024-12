CCXP24: Nintendo marca presença no evento com brindes e experiências interativas

Uma das empresas de games mais amadas pelos brasileiros é presença garantida na CCXP24. Pelo segundo ano a Nintendo chega ao evento levando uma seleção de games e ativações que prometem agradar aos fãs de todas as faixas etárias. Além de estações para jogar e conhecer as novidades da marca, atividades interativas também estão previstas para acontecer no espaço.

Entre os games disponíveis para os visitantes, estarão presentes os títulos de Nintendo Switch: Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Bros. Wonder. O grande diferencial é que todos os games estão localizados em português do Brasil, promovendo uma experiência de jogo única para os fãs das franquias já conhecidas, e aclamadas.

Quiz temático

Para elevar a experiência dos visitantes, a Nintendo também realizará um Quiz temático sobre The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Os participantes competem em grupos de até quatro pessoas para responder perguntas sobre personagens, locais e habilidades usadas por Zelda em sua aventura. Tudo isso em um tabuleiro em tamanho real inspirado por Hyrule. Como premiação, os participantes recebem uma camiseta do jogo.

Para participar da ativação serão distribuídos tickets durante a primeira hora de evento para o público geral. Os interessados devem ir até o estande da Nintendo para retirar o ticket. Além disso, visitantes que tenham uma conta no My Nintendo terão a chance retirar uma sacochila temática (enquanto durarem os estoques) ao apresentar seu QR Code na área de ativação.

Finalizando as ativações, os fãs também poderão aproveitar o momento para tirar fotos em sessões temáticas com personagens como Mario, Luigi e Donkey Kong.

A CCXP24 acontece entre os dias 05 e 08 de dezembro, no São Paulo Expo.