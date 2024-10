Relação conturbada preocupa amigos do novo namorado de Elize Matsunaga: “Não é pessoa fácil”

Elize Matsunaga tem um novo amor, mas amigos do rapaz se preocupam com relacionamento conturbado e marcado por brigas

Elize Matsunaga, que foi condenada por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, tem um novo amor. Ela, que cumpre liberdade condicional desde maio de 2022 e mora em Franca, no interior de São Paulo, tem um pequeno ateliê de costura e também trabalha como motorista de aplicativo. A ressocialização parece caminhar bem, mas amigos do novo namorado dela se preocupam com o relacionamento conturbado.

A revelação foi feita por uma pessoa próxima ao rapaz ao portal “Leo Dias”. Na entrevista, o amigo, que não quis ser identificado, contou que Elize tem um comportamento possessivo e um temperamento forte. “Não é uma pessoa fácil de lidar”, disse.

A fonte disse que o então companheiro da condenada, identificado apenas como Wilson, até se afastou de familiares e amigos por conta do ciúmes excessivo de Elize. Os dois estariam juntos há cerca de um ano e meio, mas as brigas são constantes.

“Ela é possessiva com amigos e relacionamentos. Quando ela é amiga de alguém, ela quer a atenção da pessoa somente para ela, e tem sido assim com ele”, disse o amigo, que ressaltou que Wilson some por vários dias e só reaparece quando teve um desentendimento com a amada.

A defesa de Elize não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Wilson também não foi localizado.

Condenada pela morte do marido

O assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, que era herdeiro do grupo Yoki Alimentos, ocorreu em 2012. Elize foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão. No entanto, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e 3 meses.

Em maio do ano passado, após passar 10 anos presa em Tremembé, também no interior paulista, ela obteve a progressão de pena e desde então cumpre a liberdade condicional.

O perfil “Mulheres Assassinas” divulgou que agora ela trabalha como motorista de aplicativo na região de Franca. “Assim como Suzane [Ritchthofen], Elize montou um pequeno ateliê de costura, onde confecciona roupas para pet. Batalhadora, ela também trabalha como motorista de aplicativo. Sua nota como condutora é 4.80. Na abertura do carrossel, temos a foto 3x4 que Elize publicou em seu perfil na plataforma. Na hora de escolher o modelo do carro, optou por um Honda Fit, uma marca tão japonesa quanto a ascendência do seu ex-marido”, destacou a página.

Apesar da informação, plataformas como Uber e 99 negaram que ela integre seus quadros de motoristas parceiros.