Após ser solta da cadeia, Susane von Richthofen se muda de cidade; saiba qual o endereço escolhido

Suzane von Richthofen, condenada por matar os próprios pais, obteve a progressão de pena para o regime aberto e deixou o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, no último dia 11. Depois disso, ela informou à Justiça que vai morar em Angatuba, que fica nas proximidades de Itapetininga, também no interior paulista, cidade em que mora a família de Rogério Olberg, com quem ela namorou por três anos e chegou até a ficar noiva. Atualmente, eles não estão mais juntos.

Conforme reportagem do site G1, Suzane vai morar na zona rural, a cerca de 15 minutos da região central de Angatuba. Caso ela decida mudar de endereço novamente, terá que antes obter autorização do Poder Judiciário.

A jovem tentava obter a progressão para o regime aberto desde 2017, mas até então todos os pedidos tinham sido negados. No início deste mês ela finalmente conseguiu o benefício. Na ocasião, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que a decisão foi da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, em cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Agora, Suzane terá que seguir algumas regras para se manter no regime aberto. Durante o dia, pode sair e até trabalhar, mas à noite tem que se recolher em uma casa de albergado, determinada pela Justiça.

Além disso, em dias que estiver de folga do trabalho, terá que permanecer na casa de albergado. Ela também terá que cumprir horários para saída e chegada, não pode deixar a cidade sem autorização judicial e, sempre que solicitado, terá que comparecer em juízo.

Além dos pontos citados, o juiz ainda pode determinar algumas regras para cada detento. Os dados específicos sobre a jovem não foram revelados, já que o caso corre em sigilo.

A condenação

Suzane está presa desde 2002. Ela foi inicialmente condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no assassinato dos pais, o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia von Richthofen, atacados dentro de casa com golpes de uma barra de ferro. Segundo a Justiça, ela planejou o crime e teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos, para a execução do casal.

No entanto, apesar da pena estabelecida na condenação, ela entrou com vários pedidos de revisão e conseguiu reduzir o tempo para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

Desde que foi presa, a primeira vez que ela deixou o presídio foi em março de 2016, depois de conquistar o regime semiaberto e ter direito a uma saída temporária de Páscoa.

Em setembro do ano passado ela obteve mais uma “saidinha temporária”, quando chamou a atenção por conta da aparência. Bem vestida, ela virou alvo de várias publicações nas redes sociais.

Suzane von Richthofen deixa presídio para 'saidinha' mais uma vez (Reprodução/ Twitter)

