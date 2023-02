Elize Matsunaga atua como motorista de app no interior de SP; relembre como está a pena dela

Elize Matsunaga, que foi condenada pela morte do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, retomou a vida em sociedade e já tem uma nova atividade profissional. Cumprindo liberdade condicional, ela atua como motorista para três aplicativos na região de Franca, no interior de São Paulo.

O assassinato do empresário, que era herdeiro do grupo Yoki Alimentos, ocorreu em 2012. Elize foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão. No entanto, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e 3 meses.

Em maio do ano passado, após passar 10 anos presa em Tremembé, também no interior paulista, ela obteve a progressão de pena e desde então cumpre a liberdade condicional.

O novo emprego de Elize ganhou repercussão nas redes sociais depois que o perfil “Mulheres Assassinas” divulgou que agora ela vive levando passageiros.

“Como todos sabem, Elize Matsunaga cumpre o resto da pena de 16 anos em liberdade. A egressa de Tremembé escolheu a cidade de Franca, interior de São Paulo, para fixar residência. Lá, comprou à vista um apartamento de dois quartos, onde sonha com o dia em que explicará para a filha adolescente - tim tim por tim tim - os motivos para dar cabo do pai da menina”, destacou a publicação.

“Assim como Suzane [von Ritchthofen], Elize montou um pequeno ateliê de costura, onde confecciona roupas para pet. Batalhadora, ela também trabalha como motorista de aplicativo. Sua nota como condutora é 4.80. Na abertura do carrossel, temos a foto 3x4 que Elize publicou em seu perfil na plataforma. Na hora de escolher o modelo do carro, optou por um Honda Fit, uma marca tão japonesa quanto a ascendência do seu ex-marido”, continuou o texto.

“Para não ser reconhecida pelos passageiros, a mulher que esquartejou o marido usa o nome de solteira: Elize Araújo Giacomini; e esconde-se por trás de máscaras e óculos escuros. Vale lembrar: a assassina tem cursos de bacharel em Direito, contabilidade, técnica em enfermagem e até de sommelier”, concluiu a postagem.

O empresário Marcos Matsunaga e sua esposa, Elize (Divulgação)

Nota de 4.80

O jornalista e escritor Ullisses Campbell, autor da biografia “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido”, confirmou que agora ela é motorista de aplicativo e que tem nota de 4.80. Ele destacou que os passageiros relatam que ela é “bem tranquila”.

Mesmo em liberdade condicional, ela ainda deve cumprir algumas regras durante o restante de sua pena, como prestar esclarecimentos periódicos à Justiça no que diz respeito à sua ocupação e residência fixa.

LEIA TAMBÉM: