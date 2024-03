Atriz brasileira, Bianca Comparato irá participar de série ‘Grey’s Anatomy’: “Representar nosso país”

Lançada em 2005 e em sua 20ª temporada, Grey’s Anatomy ainda consegue prender os fãs mais assíduos, principalmente quando se trata da criação de novos personagens. Dessa vez sobrou até pra uma atriz brasileira, que irá aparecer no terceiro episódio desta nova temporada na próxima quinta-feira (28).

Sem dar muito spoiler, Bianca Comparato explica ao gshow que irá interpretar a brasileira Maria Flor, que será atendida no Hospital Memorial Grey Sloan.

“É uma série muito icônica, eu via na minha adolescência, a quantidade de atores que já passou por lá, tem todo um elenco incrível e eu sempre fui muito fã da Sandra Oh”, diz Camparto sobre a atriz que interpretou a dra. Cristina Yang.

A atriz explica que o convite aconteceu no final do ano que as gravações ocorreram em janeiro. “Eles tinham essa personagem brasileira e eu gravei em janeiro. Agora, estou aqui em Los Angeles e na quinta-feira vou ver o episódio junto com o elenco”.

Sobre uma possível volta do personagem em outro episódio, Bianca não dá muito detalhes, mas diz que abriu portas. “O mais legal de participar foi sentir que pude contribuir para abrir ainda mais caminhos para colegas, atores brasileiros, e representar nossa cultura e nosso país”, disse ela.

A atriz brasileira Bianca Comparato estará no próximo episódio de ‘Grey's Anatomy’.



Será que ela vai se dublar quando a nova temporada chegar por aqui? 👀 pic.twitter.com/aVQ09s29vb — Dublagem Brasileira (@dublagembra) March 26, 2024

“Finalmente posso compartilhar essa ótima notícia! Eu sempre fui muito fã da Bianca Camparato! Quando a conheci numa festa, disse a ela que adoraria trabalhar com ela um dia. Mal sabia que ela é fã de Grey’s… e poucos meses depois, o sonho se realizou! Tive o imenso prazer de trabalhar com a Bibi no meu episódio de Grey’s Anatomy dessa temporada, que vai ao ar aqui nos Estados Unidos nessa quinta feira, 28/3!”, escreveu Beto Skub, brasileiro roteirista da série.