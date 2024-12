Viih Tube e Eliezer recebem uma boa notícia do hospital: ‘Tá chegando em casa’

Ainda com Ravi, seu filho caçula internado, a ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube tem motivos para festejar neste fim de semana: sua avó recebeu alta hospitalar e já está em casa, segundo Viviane Di Felice, mãe da celebridade da web.

Pelo story do Instagram, a mãe de Viih Tube comemorou ao mostrar o retorno de sua mãe para casa: “Olha quem tá chegando em casa: mamãe. Ai, graças a Deus”, disse Viviane, enquanto filmava a ambulância chegando. Ela ainda mostrou os enfermeiros acomodando a senhora.

Viih Tube Influenciadora digital posta foto com os filhos Lua e Ravi, no Instagram (Instagram @viihtube/Reprodução)

O que levou a avó de Viih Tube ao hospital

Em meio aos problemas enfrentados no pós-parto, a bisavó de Ravi e Lua acabou sendo internada com um AVC (Acidente vascular cerebral) e ficou quase uma semana no hospital.

Filho caçula de Viih Tube e Eliezer segue internado

Ravi, filho mais novo de Viih Tube e Eliezer, segue internado e o casal continua em silêncio nas redes sociais, após boatos envolvendo a doença rara do menino começarem a circular na web. No entanto, a ex-BBB chegou a esclarecer que ele nunca passou por qualquer tipo de cirurgia.

Num rápido desabafo, Viih pediu pelo fim dos boatos envolvendo a saúde de Ravi: “Parem de tentar adivinhar as coisas. Vocês estão me adoecendo ainda mais. Não precisam postar sobre a gente, quando tudo isso passar eu mesma venho aqui e alerto as mães dos sinais que o Ravi deu que me fez correr para o hospital”.