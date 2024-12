Tiago Leifert no SBT: Salário milionário e três projetos potentes em 2025

A chegada de Tiago Leifert ao SBT é dada como certa e coloca o apresentador num terreno conhecido e fértil: o futebol. Pelo menos, por enquanto, a proposta é que o ex-Globo assuma três projetos esportivos no canal, além de ser ativo nos bastidores deste departamento.

Os programas apresentados por Tiago Leifert, no SBT

Tiago Leifert rompeu com a TV Globo em 2021 para se dedicar a família e projetos pessoais, mas deve retornar à televisão em 2025 para assumir três projetos esportivos no SBT, sendo as narrações das partidas principais da Liga dos Campeões da Europa e da Copa-Sul-Americana e também o comando do ‘Arena SBT’.

Quanto Tiago Leifert deve ganhar por mês no SBT

Tiago Leifert terá um salário milionário no SBT. Segundo informações da coluna F5, do jornal Folha de S.Paulo, o ex-Globo deve receber mais do que R$ 1,2 milhão por mês e ainda ter a liberdade de seguir com seus projetos fora da emissora, algo que não conseguia na antiga emissora.

‘The Voice Brasil’ vira aposta na programação 2025 do SBT

Os boatos de que o SBT deseja colocar o ‘The Voice Brasil’ em sua programação em 2025 agradam os fãs do programa e de Tiago, afinal, ele foi um dos últimos apresentadores da atração musical na TV Globo, que descontinuou com o acordo com a Endemol Shine Brasil, detentora dos direitos.

Parceria entre Tiago Leifert e Boninho

Tiago Leifert e Boninho podem repetir uma parceria que deu certo na TV Globo. O diretor, que deixa a emissora carioca no final de 2024, também é visto como o novo contratado do SBT e isso anima o ex-apresentador do ‘BBB’.

Na emissora da família de Silvio Santos, Boninho deve dar potência na produção de reality show e também criar um programa matinal que consiga bater de frente com a TV Globo, que deve ser apresentado por sua esposa, Ana Furtado.