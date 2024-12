Mudanças no SBT: Boninho, Tiago Leifert e outras possibilidades em 2025

O SBT passa por uma revolução para aumentar a audiência e, mesmo com uma nova programação no ar, as contratações e alterações em horários e apresentadores não param. Após o anúncio da chegada de Datena ao canal, e a possibilidade de assinar com Bininho, Tiago Leifert, ex-apresentador do ‘BBB’, entra na mira.

ANÚNCIO

Leia também:

The Voice Brasil SBT também pode comprar os direitos do talent show que foi apresentado por Tiago Leifert na TV Globo (Fábio Rocha/TV Globo)

Qual programa Tiago Leifert apresenta no SBT

Após a chegada de José Luiz Datena, a direção do canal criado por Silvio Santos pretende contratar Tiago Leifert para narrar os jogos da Champions League e da Sul-Americana, além de, quem sabe, apresentar o programa ‘Arena SBT’, em 2025, segundo o jornalista Sandro Nascimento, do site Na Telinha.

Leia também:

Boninho Ex-diretor de muitos programas da TV Globo pode ser contratado pelo SBT em 2025 (Marcos Rosa/TV Globo)

Boninho pode assumir a direção do SBT em 2025

Após deixar a Globo e visitar o SBT para conhecer os estúdios, Boninho é visto como um dos novos contratados do canal. Ainda não há nada concreto, mas a expectativa é que o ex-Big Boss da TV Globo faça mudanças significativas, caso seja contratado.

Ana Furtado, sua esposa, que também está fora da televisão desde que deixou a Globo, é vista também como a nova apresentadora do ‘Chega Mais’, que em 2025 vai perder Regina Volpato. Após o Teleton 2024, a apresentadora é um dos nomes que chama a atenção da vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti.

‘The Voice Brasil’ na programação do SBT

A TV Globo também pode perder de vez o ‘The Voice Brasil’ para o SBT. Daniela Beyruti pensa em aderir ao formato que fez sucesso durante anos na emissora concorrente para atrair mais público no próximo ano.