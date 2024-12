É oficial: Datena é do SBT

O SBT anunciou nesta quarta-feira a contratação do apresentador José Luiz Datena, que vai estrear um programa em moldes parecidos com o do Brasil Urgente.

Seu novo programa já nome e data certa de estréia: é na próxima segunda-feira (dia 9), e será chamado ‘Tá Na Hora’.

Datena oficializou sua saída da Band no dia 29 de novembro, após 21 anos de casa. Desde que se candidatou a prefeito de São Paulo, o apresentador estava afastado do seu programa, o ‘Brasil Urgente’, e a empresa já havia deixado claro que ele não voltaria a apresentá-lo. Por isso, resolveu, de comum acordo, deixar a emissora.

Veja o comunicado do SBT:

“A direção do SBT tem o prazer de anunciar oficialmente que José Luiz Datena, um dos mais renomados comunicadores da televisão brasileira, é o mais novo contratado da emissora. Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa ‘Tá na Hora’. No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico ‘Primeiro Impacto’.

O apresentador também comemorou o novo contrato. “Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência’, disse.