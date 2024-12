Jojo Todynho em Brasília: Influenciadora é homenageada na capital federal

A influenciadora digital Jojo Todynho recebeu uma placa de moção de aplauso de deputados do PL (Partido Liberal), em Brasília. A placa, que foi aprovada em outubro de 2024, pela Comissão de Segurança Pública, foi entregue pelo deputado Coronel Meira (PL-PE) no Salão Verde.

“Para as pessoas que estão achando que, porque eu mostrei que sou uma mulher de direita, vão se aproveitar de mim, vão tirando o cavalinho da chuva. Aqui as coisas não funcionam dessa forma”, declarou Jojo ao receber a homenagem.

O motivo para Jojo Todynho ser homenageada em Brasília

Jojo Todynho, vencedora do reality show ‘A Fazenda’, recebeu uma placa de moção de aplauso devido ao “seu posicionamento em defesa da segurança pública e da liberdade da população, diante de políticas de governo que perpetuam a criminalidade e a impunidade”, segundo os congressistas.

Além do deputado Coronel Meira (PL-PE), que entregou a placa de moção de aplauso, Jojo Todynho foi prestigiada pelas deputadas Carla Zambelli (PL-SP) e Mayra Pinheiro (PL-CE).

Jojo Todynho Vencedora de 'A Fazenda' foi homenageada por “seu posicionamento em defesa da segurança pública e da liberdade da população" (Instagram @jojotodynho/Reprodução)

Trabalho de Jojo Todynho foi atacado por haters na web

Jojo Todynho usou o seu perfil no Instagram para divulgar a parceria com uma nova marca de suplementos alimentares para quem faz exercícios físicos, mas o trabalho acabou tendo o efeito contrário e muitos internautas foram até o perfil da empresa criticar as fotos da campeã de ‘A Fazenda’ ao lado de diversos produtos.

Uma pessoa que já comprou os produtos afirmou que não vai mais indicar a empresa para os amigos e familiares: “Os produtos são bons e tem um ótimo custo benefício, mas troco para gastar um pouco mais em outras marcas que não se associam com gente igual a Jojo Todynho”.

“Até tava visitando o site pra ver se comprava meus suplementos, mas, depois da jojonara, aí que não compro mesmo”, escreveu outra pessoa, no Instagram.

Jojo Todynho Campeã de A Fazenda fecha parrceria com a rede de lojas Havan (Instagram @jojotodynho/Reprodução)

Jojo Todynho fecha contrato com Havan e detona haters

Após o rompimento com muitas marcas famosas, Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao desembarcar no Litoral Norte de Santa Catarina para fechar uma parceria com a loja Havan e foi recebida pelo dono da rede, o empresário Luciano Hang. O novo acordo coloca a famosa como protagonista da campanha de Natal da marca.

Jojo foi polêmica ao comemorar o contrato com a Havan: “Hoje aprendi uma frase que vou levar pra sempre: ‘A vida que não é difícil não vale a pena.’ Pra mim nunca foi fácil, mas nunca parei! A gente só entende a história que Deus está escrevendo quando chega na metade do livro. A gente precisa entender que fazendo a nossa parte Deus faz a dele.”