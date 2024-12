Estreias da Netflix para a primeira semana de dezembro: tudo que chega até o dia 8 do mês

O ano está chegando ao fim, mas as estreias da Netflix não. Pelo contrário, a plataforma de streaming lançará uma variedade de produções que prometem causar sensação ao longo de dezembro.

Na primeira semana do último mês do ano, a gigante do streaming receberá de fato de tudo, desde uma série intrigante com Keira Knightley até um filme de animação natalino para assistir em família.

Netflix estreia na América Latina de 2 a 8 de dezembro de 2024

Quer saber tudo o que chegará no catálogo do serviço na América Latina de 2 a 8 de dezembro? Continue lendo para conhecer os títulos originais e licenciados que serão lançados nestes sete dias.

Aquele Natal

Brian Cox, Fiona Shaw e Jodie Whittaker emprestam suas vozes em inglês aos personagens principais deste filme de animação natalino cheio de risadas, emoção e magia, perfeito para assistir com toda a família.

Sinopse: A pequena cidade de Wellington del Mar vive um Natal inesquecível quando uma forte tempestade de neve decide arruinar os planos de todos... até mesmo do Papai Noel.

Data de lançamento: 4 de dezembro

Pombas Negras

Os famosos atores Keira Knightley, Ben Whishaw e Sarah Lancashire são as principais estrelas desta série de suspense britânica ambientada na época do Natal criada por Joe Barton.

Sinopse: Quando uma espiã com vida dupla descobre o assassinato de seu amante, ela se junta a um velho amigo assassino para descobrir a verdade... e se vingar.

Data de lançamento: 5 de dezembro

Acampar com a mãe

Natalia Oreiro, Milo Lis e Pablo Rago protagonizam esta comédia familiar argentina que promete entreter e emocionar os espectadores em igual medida em seus 95 minutos de duração.

Sinopse: Para salvar a viagem de fim de ano do filho, uma mãe separada se oferece para dirigir o ônibus do acampamento escolar. É fácil ser uma mãe legal! Não?

Data de lançamento: 6 de dezembro

Um Natal absurdo com Sabrina Carpenter

Depois de viver um dos anos de maior sucesso de sua carreira, Sabrina Carpenter apresenta seu primeiro especial de Natal cantando sozinha e em duetos com estrelas como Shania Twain e Chappell Roan.

Sinopse: Deixe os sinos tocarem! A pop star Sabrina Carpenter nos encanta com seu primeiro especial repleto de canções natalinas, duetos inesperados e participações especiais hilariantes.

Data de lançamento: 6 de dezembro

Maria

Noa Cohen, Ido Tako e Anthony Hopkins estrelam este drama bíblico focado na vida de Maria, a mãe de Jesus, e na fé e coragem que ela demonstrou desde que Deus a escolheu para dar à luz seu filho.

Sinopse: Uma concepção milagrosa. Um rei sem piedade. Uma perseguição mortal. Esta história bíblica épica centra-se na bravura da jovem Maria e no nascimento de Jesus.

Data de lançamento: 6 de dezembro

