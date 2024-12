6ª temporada de ‘Impuros’: A maior dúvida sobre Geise é respondida na série

Os bastidores da 6ª temporada de ‘Impuros’ seguem aparecendo e a continuidade da série brasileira chega ao Disney+ para responder uma das perguntas que ficou na cabeça do público: Geise (Lorena Comparato) morreu?

Impuros Confronto entre Geise (Lorena Comparato) e Evandro (Raphael Logam) é respondido na 6ª temporada da série Disney+ (Divulgação/Disney+)

Confronto entre Geise e Evandro é respondido na 6ª temporada de ‘Impuros’

Mesmo com a chegada de novos personagens, interpretados por Bruno Gagliasso e Thelmo Fernandes, a 6ª temporada de ‘Impuros’ não vai abandonar as histórias que tiveram um início, como o suposto fim trágico de Geise (Lorena Comparato), durante o confronto com o protagonista Evandro (Raphael Logam).

Segundo o que foi mostrado na D23 Brasil, realizada em São Paulo, Geise está confirmada na nova sequência de episódios, aparecendo viva, porém em recuperação no hospital, numa cena inédita levada ao ar num dos painéis, onde Lorena Comparato também confirmou que retorna à série Disney+.

Série ‘Impuros’ tem cenas gravadas em outro país da América do Sul

As gravações da 6ª temporada de ‘Impuros’ começaram em setembro de 2024 e parte da equipe viajou ao Uruguai para filmar algumas sequências da série policial. Porém, ao que tudo indica, as cenas serão ambientadas na Bolívia.

Impuros Os atores Raphael Logam e Lorena Comparato voltam na 6ª temporada da série Disney+ (Divulgação/Disney+)

O que sabemos sobre a série ‘Impuros’, da Disney+

A 6ª temporada de ‘Impuros’ será ainda mais agitada, segundo o ator Rui Ricardo Diaz (Morello), que chegou a dizer que rupturas vão acontecer na história que acompanha a vida de Evandro Dendê (Raphael Logam) que entra para o crime organizado após a morte do irmão, chegando a se tornar o chefe do tráfico no Morro que leva seu apelido.

Dendê sofre as consequências de seus atos na nova safra de episódios da série Disney+, começando com um ataque brutal contra sua família, que desencadeia uma sequência de incertezas e vinganças. Nesta temporada, o personagem de Raphael Logam está decidido a acabar com seus inimigos, principalmente, os traidores.

Impuros Cenas gravadas no Uruguai aparecem na 6ª temporada da série Disney+ (Divulgação/Reprodução)

Quem luta contra o tráfico na 6ª temporada de ‘Impuros’

Os personagens Morello (Rui Ricardo Diaz) une forças com Inês (Karize Brum), Afonso (João Vitor Silva) e outros ex-policiais continuam a luta contra o tráfico continua na 6ª temporada de ‘Impuros’. Porém, um novo vilão aparece para deixar tudo ainda mais complicado: Playboy (Bruno Gagliasso).

Quem é o personagem de Bruno Gagliasso em ‘Impuros’

Chegando na 6ª temporada de ‘Impuros’, Playboy (Bruno Gagliasso) é o novo vilão e inimigo de Dendê. Ele é violento e usa sua inteligência para derrotar o principal traficante da série. Mas, o personagem de Gagliasso não quer apenas o controle de tudo, mas redefinir o rumo da história.