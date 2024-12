“Evandro vs. Playboy”: Como será o embate em ‘Impuros 6′ com Bruno Gagliasso e Raphael Logam?

A aguardada sexta temporada de “Impuros”, uma das séries nacionais de maior sucesso, está chegando ao Disney+ e promete elevar ainda mais a intensidade. Dessa vez, o carismático e perigoso Evandro do Dendê, interpretado por Raphael Logam, enfrentará um inimigo à altura: Playboy, vivido por ninguém menos que Bruno Gagliasso, em sua estreia na produção.

ANÚNCIO

Com direção de Tomas Portella, René Sampaio e Tatiana Fragoso, a nova temporada promete um embate explosivo entre os dois líderes do tráfico, cada um com suas estratégias, ambições e estilos brutais de comando.

Playboy: O novo vilão que chegou para tomar seu lugar!

Com Bruno Gagliasso: Saiba 3 coisas a esperar na 6ª temporada de “Impuros” (Reprodução/Disney+)

Bruno Gagliasso dá vida a Playboy, um líder frio e violento do Comando que desafia o domínio de Evandro. Conhecido por sua atuação intensa e transformadora em diversas produções, Gagliasso traz um novo nível de complexidade à série, interpretando um personagem que combina charme, promete inteligência e uma natureza implacável.

O conflito entre Evandro e Playboy não é apenas uma luta pelo controle do tráfico, mas também um duelo de personalidades. Playboy surge como alguém que desafia Evandro em todas as frentes, criando uma rivalidade que promete redefinir os rumos da história.

Sinopse: vingança, alianças e ambições

Impuros Os atores Raphael Logam e Lorena Comparato voltam na 6ª temporada da série Disney+ (Divulgação/Disney+)

A sexta temporada começa com um golpe devastador na vida de Evandro: um atentado brutal contra sua família que desencadeia uma sede insaciável de vingança. Decidido a destruir aqueles que o traíram, ele coloca tudo em risco – até mesmo o seu próprio império.

Enquanto isso, Morello (Rui Ricardo Diaz) une forças com Inês (Karize Brum), Afonso (João Vitor Silva) e outros ex-policiais para estabelecer uma autoridade paralela. Com o objetivo de enfraquecer o tráfico nas comunidades cariocas, esse grupo opera em um terreno perigoso, onde cada integrante possui motivações pessoais que podem ameaçar a união.

Conforme os eventos se desenrolam, alianças são testadas, lealdades são quebradas e o caos toma conta das ruas. O confronto entre Evandro e Playboy, além de ser central para a trama, simboliza a luta pela sobrevivência em um mundo onde poder e traição andam lado a lado.

ANÚNCIO

Leia mais:

O que esperar do confronto entre Playboy e Evandro?

Impuros Raphael Logam não consegue assistir jogos de futebol na arquibancada do Maracanã devido ao sucesso da série Disney+ (Divulgação/Disney+)

A rivalidade entre os personagens de Bruno Gagliasso e Raphael Logam promete ser um dos destaques da temporada. Ambos têm carisma e liderança, mas métodos totalmente diferentes. Playboy, o novo antagonista, representa um desafio inédito para Evandro, alguém que não apenas rivaliza em poder, mas também ameaça sua posição emocional e estratégica.

Enquanto Evandro é impulsionado por vingança, Playboy poderá operar com calma calculada, tornando o embate ainda mais imprevisível. As cenas de confronto prometem tensão, ação e emoção de sobra, com cada episódio nos deixando mais próximos de um desfecho eletrizante.

Elenco da 6ª temporada de “Impuros”

Além de Bruno Gagliasso e Raphael Logam, a nova temporada traz de volta rostos conhecidos e queridos pelo público, como: