Com Bruno Gagliasso: Saiba 3 coisas a esperar na 6ª temporada de “Impuros”

A guerra pelo poder está prestes a ganhar mais um capítulo explosivo! A sexta temporada de “Impuros” chega ao Disney+ em breve com diversas promessas, trazendo Bruno Gagliasso como o perigoso Playboy, um rival à altura de Evandro. Com novas alianças, traições e um plano de vingança que pode mexer com toda a estrutura, essa temporada promete emoções de tirar o fôlego. Quer saber o que esperar? Confira os destaques e prepare-se para mergulhar nesse universo intenso!

ANÚNCIO

1. A Chegada de um Novo Rival à Altura

Bruno Gagliasso entra em cena como Playboy, um líder violento e estratégico do Comando, que promete ser um oponente formidável para Evandro. A tensão entre os dois personagens deve trazer momentos eletrizantes e conflitos intensos que vão elevar ainda mais a trama.

Leia mais:

2. Uma Vingança Implacável de Evandro

Após um ataque brutal à sua família, Evandro está mais determinado do que nunca a enfrentar antigos aliados e proteger o que restou de seu império. Prepare-se para reviravoltas impactantes e uma jornada cheia de ação, marcada por decisões difíceis e sacrifícios.

3. Alianças e Traições nas Comunidades Cariocas

Morello se une a Inês, Afonso e um grupo de ex-policiais para criar uma autoridade paralela, mas cada personagem tem suas próprias motivações. As disputas internas prometem transformar laços em confrontos, enquanto o tráfico nas comunidades enfrenta uma ameaça inédita.

A sexta temporada de “Impuros” estreia em breve no Disney+ e promete ser mais intensa e imprevisível do que nunca!