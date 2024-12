Reprise de ‘Alma Gêmea’ na Globo: Audiência explosiva na última semana

A última semana da reprise da novela ‘Alma Gêmea’ não decepcionou e, após perder 10% do seu público, voltou a apresentar uma boa audiência, registrando 20 pontos na Grande São Paulo. A trama escrita por Walcyr Carrasco, em 2005, tem o seu capítulo final exibido no Vale a Pena Ver de Novo na sexta-feira, 6 de dezembro.

ANÚNCIO

Leia também:

Mania de Você A novela escrita por João Emanuel Carneiro obteve 20,9 pontos de audiência, na Grande São Paulo (Divulgação/TV Globo)

Leia também:

Reprise de ‘Alma Gêmea’ registra a melhor audiência na Globo

A melhor audiência registrada pela reprise da novela ‘Alma Gêmea’, no Vale a Pena Ver de Novo, foi quando Débora (Ana Lucia Torre) morreu com seu próprio veneno, cerca de 21,2 pontos.

Mas, a reta final da trama desenvolvida por Walcyr Carrasco deixou as novelas inéditas morrendo de inveja. Segundo os dados, ‘Garota do Momento’ obteve 19,6 pontos, ‘Volta por Cima’ ficou com 19,3 e ‘Mania de Você’ foi a trama que chegou mais perto, com 20,9 pontos, um número baixo para o horário das 21h.

Tieta A novela protagonizada pela atriz Betty Faria marcou 17,2 pontos de audiência, no Vale a Pena Ver de Novo ( Bazilio Calazans/TV Globo)

Como está a audiência da reprise de ‘Tieta’

A reprise de ‘Tieta’ estreou na programação da TV Globo na segunda-feira, 2 de dezembro, com uma audiência de 16 pontos, o que foi visto como um bom resultado para uma trama antiga e que divide o horário no Vale a Pena Ver de Novo até sexta-feira, 6. Agora, segundo os últimos levantamentos, a história protagonizada pela atriz Betty Faria marcou 17,2, superando os números do primeiro capítulo.