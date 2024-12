Bastidores de ‘Volta por Cima’: Boicote, spoiler e a chegada de José de Abreu

Madá (Jéssica Ellen) será boicotada na festa do lançamento do comercial da Viação Formosa

Novos atores chegam na novela ‘Volta por Cima’, agitando ainda mais a trama protagonizada por Jéssica Ellen, que sofre um grande boicote, entre eles está o veterano José de Abreu, que já aparece em uma das novas fotos tiradas nos bastidores.

Qual o personagem de José de Abreu em ‘Volta por Cima’

O ator José de Abreu aparece nos próximos capítulos da novela ‘Volta por Cima’ interpretando o poderoso contraventor Rodolfo Barros, pai de Gerson (Enrique Diaz). Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, o homem deve aparecer em cenas previstas para o fim do mês de dezembro.

Em sua primeira foto nos bastidores do folhetim, José de Abreu aparece ao lado do diretor artístico André Câmara, num haras no Rio de Janeiro.

Betty Faria solta spoiler sobre sua personagem em ‘Volta por Cima’

Betty Faria, que também protagoniza a reprise de ‘Tieta’, no Vale a Pena Ver de Novo, soltou um spoiler daqueles sobre Belisa, sua personagem na novela ‘Volta por Cima’. Durante o ‘Encontro com Patrícia Poeta’, ela disse que a senhora pode ser a mãe de Gigi (Rodrigo Fagundes).

“Eu penso se ela é a mãe do Gigi. Será que é isso?”, questionou Betty, deixando a resposta no ar para o público que acompanha a novela das 19h, da TV Globo. Ela ainda disse que ama comentar sobre os capítulos nos bastidores da trama.

Protagonista sabotada na novela inédita da TV Globo

Madá (Jéssica Ellen) será boicotada em ‘Volta por Cima’. O momento acontece quando o distribuidor de bebidas atrasa a entrega da mercadoria e atrapalha a festa do lançamento do comercial da Viação Formosa.

Jin (Allan Jeon) é quem dá um jeito no problema, ao usar bebidas improvisadas para fazer os drinques, mas Madalena fica intrigada ao receber um bilhete misterioso escrito por Osmar (Milhem Cortaz).