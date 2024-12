Bastidores da novela das sete: Há um papel de destaque para Tony Ramos

Após viver o vilão de ‘Terra e Paixão’ (2023), o ator Tony Ramos pode trabalhar com a autora Rosane Svartman, pela primeira vez, caso seja confirmado no elenco da novela ‘Dona de Mim’, título provisório da trama das 19h, substituta de ‘Volta por Cima’, em 2025. Antes disso, ele assume a bancada de jurados do novo ‘The Masked Singer Brasil’.

Qual é o papel de Tony Ramos na novela ‘Dona de Mim’

Caso seja confirmado na novela das 19h, ‘Dona de Mim’, Tony Ramos dá vida a um pai de família. De acordo com o colunista Duh Secco, o ator veterano tem muitos filhos na trama, incluindo os personagens vividos por Marcello Novaes e Felipe Simas.

Quando a novela ‘Dona de Mim’ estreia na TV Globo

Ainda sem um título definitivo, a novela ‘Dona de Mim’, desenvolvida pela autora Rosane Svartman, está prevista para estrear na programação da TV Globo no dia 21 de abril.

Clara Moneke Atriz de 'Vai na Fé' pode ser a protagonista da próxima novela das sete, da TV Globo (Manoella Mello/TV Globo)

Juan Paiva e Clara Moneke estão reservado para a novela das 19h

O ator Juan Paiva está reservado para a novela ‘Dona de Mim’, título provisório da novela das 19h, que vai substituir ‘Volta por Cima’ em 2025. Ele está cotado para viver um dos protagonistas da história que está sendo escrita pela autora Rosane Svartman. Além dele, Clara Moneke também pode garantir o papel da protagonista, já que se tornou um dos nomes mais destacados do último ano.

Dona de Mim Após viver João Pedro em Renascer, Juan Paiva é cotado para viver o protagonista da novela escrita pela autora Rosane Svartman (Angélica Goudinho/TV Globo)

Qual a história da novela das 19h, ‘Dona de Mim’

A novela escrita por Rosane Svartman aborda a maternidade não biológica ao contar a história de Leona (Clara Moneke), uma babá que, devido a circunstâncias inesperadas, assume o papel de cuidadora de uma menina herdeira de uma rica e conflituosa família dona de uma fábrica de lingerie.

Por qual razão o título da novela, ‘Dona de Mim’, foi recusado

A novela de Rosane Svartman terá que trocar o título devido a questões burocráticas de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ao que tudo indica, o título ‘Dona de Mim’ já pode ter sido cadastrado por outra pessoa ou empresa, o que impossibilita o seu uso em uma trama da TV Globo.