Sequestro de Eloá vira filme inédito: O que sabemos até o momento

O sucesso de filmes e séries true crime, como ‘Maníaco do Parque’, ‘A Menina que Matou os Pais’ e ‘Impuros’ é um dos motivos para que a história da menina Eloá, que chegou a virar um dos episódios do programa ‘Linha Direta’, ganhe uma versão cinematográfica em breve.

ANÚNCIO

Leia também:

Maníaco do Parque Silvero Pereira protagoniza o filme do Prime Video (Divulgação /Prime Video)

Quem vai produzir o filme sobre o sequestro de Eloá

A história da jovem Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, que ficou presa no apartamento em que morava, no Jardim Santo André, bairro de periferia de Santo André, será contada pela Santa Rita Filmes, responsável por transformar a história do ‘Maníaco do Parque’ e de Suzane von Richthofen, na trilogia ‘A Menina que Matou os Pais’ em grandes sucessos.

Segundo o site Splash, do Uol, o filme sobre o caso Eloá será desenvolvido pelo diretor Maurício Eça, que está por trás de ‘A Garota Invisível’ (2021) e ‘Vai ter Troco’ (2023). O roteiro será de LG Bayão e pesquisa de Thaís Nunes, que se aprofundou no caso para a ficção.

Relembre o sequestro de Eloá, em 2008

Foi no dia 13 de outubro de 2008 que a jovem Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, ficou refém de seu ex-namorado, Lindemberg Alves Fernandes, dentro do apartamento onde morava, no Jardim Santo André, periferia da cidade de Santo André. Com 22 anos, na época, ele invadiu a casa afirmando que estava inconformado pelo fim do relacionamento.

Nayara Rodrigues, Iago Vilera e Victor Campos, amigos de Eloá, estavam no local e foram liberados pelo sequestrador, mas Nayara voltou ao apartamento para ajudar nas negociações e acabou sendo atingida por um tiro no rosto, quando os policiais invadiram o imóvel. Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha.

Caso Eloá Lindemberg Alves, que matou a ex-namorada, Eloá Pimentel, também foi beneficiado com saída temporária de fim de ano (Instagram/Reprodução)

Leia também:

Durante as negociações, Eloá chegou a aparecer na janela pedindo calma e até um diretor do São Paulo, time de Lindemberg, tentou negociar, mas não teve sucesso. Lindemberg resistiu a prisão, mas acabou sendo detido, sendo retirado do cativeiro com hematomas no rosto.

O julgamento de Lindemberg aconteceu em 2012

Foi em 16 de fevereiro de 2012 que Lindemberg foi condenado a 98 anos de prisão por 12 crimes pelos quais foi julgado. Um ano depois, a pena foi reduzida para 39 anos em regime fechado.