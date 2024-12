‘Amor da Minha Vida’: 8 curiosidades de bastidores da série +18 que farão seu queixo cair

Com todos os episódios já disponíveis no Disney+, “Amor da Minha Vida” não apenas encanta com sua trama intensa, mas também traz histórias de bastidores que mostram o nível de dedicação e criatividade por trás da série. Confira os fatos mais intrigantes:

1. Entrega emocional nas cenas mais desafiadoras

Durante o teste para viver Paula, Rayssa Bratillieri prometeu ao diretor René Sampaio: “Confia em mim!”. Ela enfrentou cenas difíceis, como uma sequência sensual intensa, sempre amparada pelo diretor de intimidade Marcelo Bosschart, que garantiu cuidados extremos no set.

2. Química que convence dentro e fora das telas

Pamela Moraes e Agda Couto, que vivem um casal na série, tiveram uma atuação tão convincente que muitos acreditaram que eram namoradas na vida real. O compromisso delas com a história reforça a autenticidade dos relacionamentos explorados.

3. Bruna Marquezine brilha como co-diretora

Além de atuar, Bruna Marquezine estreou como co-diretora, recebendo elogios por sua sensibilidade ao orientar os atores. Sophia Abrahão destacou a delicadeza de Bruna no comando das cenas.

4. Reencontros emocionantes nos bastidores

A série marcou o reencontro de Matheus Souza com Sophia Abrahão e Malu Rodrigues, colegas de projetos anteriores. Malu revelou que Amor da Minha Vida nasceu de uma ideia que Matheus compartilhou com ela anos antes, em um bar.

5. Parceria dentro e fora de casa

Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão, casados na vida real, contracenaram juntos após uma década. Sophia achou que seria estranho, mas o processo trouxe momentos de troca e apoio incríveis entre o casal.

6. Moda como forma de expressão

Sophia Abrahão adotou um visual ousado para sua personagem Gisele, com maquiagens extravagantes e um corte de cabelo com franja que ajudaram a construir uma figura marcante e cheia de personalidade.

7. Títulos que contam histórias

Os títulos dos episódios refletem o amadurecimento dos personagens: nomes em minúsculas indicam protagonistas em crescimento, enquanto os em maiúsculas marcam momentos de transformação.

8. Uma equipe unida até o fim

O clima nos bastidores foi tão especial que elenco e produção formaram amizades duradouras. René Sampaio destacou a conexão com Sérgio e Sophia, reforçando o sentimento de família entre todos.

Com tantos momentos únicos por trás das câmeras, Amor da Minha Vida se torna ainda mais especial. Já garantiu seu lugar na lista de maratonas?