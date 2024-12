Após 14 anos, Raul Gil revela que seu programa no SBT chegou ao fim: “Jornada inesquecível”

Na tarde desta sexta-feira, dia 06 de dezembro, o apresentador Raul Gil, de 86 anos, usou seu perfil no Instagram para a anunciar que o ‘Programa Raul Gil’, do SBT, chegou ao fim após 14 anos. A notícia já havia circulado nas redes sociais pela manhã.

ANÚNCIO

Em um vídeo no Instagram, o comunicador falou sobre a despedida. “O Programa Raul Gil está fora do SBT. 14 anos. Ganhei dinheiro lá, porque eu era sócio. Silvio Santos me colocou como sócio. E durante esses 14 anos ganhei tanto dinheiro que não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar”, disse.

Em seguida, Raul Gil falou sobre as novas mudanças que Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual diretora do SBT, fez na emissora. “Eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz em suas novas contratações”, declarou. “A gente está fora, mas, de repente, volta. Eu voltei para o SBT três vezes, para a Record três vezes e para a Band duas vezes”, completou.

“Agora é uma questão de idade também, né? Mas tudo bem. O Programa Raul Gil descobriu muita gente, revelou tanta gente e levou muitas palavras de conforto às pessoas”. A atração estava no ar todo sábado desde 2010.

Leia também:

José de la Torre, astro espanhol de ‘Vis a Vis’ e ‘Toy Boy’, morre aos 37 anos

Max Verstappen e Kelly Piquet anunciam gravidez do primeiro filho e fãs comemoram: “Melhor notícia”

ANÚNCIO

Em outra gravação, Raul Gil também agradeceu a Silvio Santos. “Obrigado SBT, obrigado Daniela, Obrigado Silvio Santos, principalmente. Que Deus dê muita luz e ilumine muito o espírito deste homem, que ajudou muita gente, inclusive eu”, disse.

Antes de encerrar, o apresentador também lamentou o fim de seu programa. “Estou agora aguardando o que vai acontecer comigo e com o Programa Raul Gil. É pena que a televisão deixou de apresentar um programa de Deus, um programa de família, um programa sem desgraça e sem agressão a família... Obrigado, Senhor, pelos 14 anos no SBT”, concluiu.