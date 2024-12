Max Verstappen e Kelly Piquet anunciam gravidez do primeiro filho e fãs comemoram: “Melhor notícia”

Bebê a bordo! Nesta sexta-feira, dia 06 de dezembro, o piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, de 27 anos, e a namorada, a relações-públicas brasileira Kelly Piquet, 35, anunciaram no Instagram que estão esperando o primeiro filho juntos.

“Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não podíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre”, escreveram na rede social, com uma foto onde aparecem com as mãos na barriga de Kelly.

Este é o primeiro filho do tetracampeão mundial de Fórmula 1. Já Kelly, que é filha do piloto brasileiro tricampeão mundial Nelson Piquet, deu à luz Penélope em 2019, fruto de seu relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. Os dois estão juntos desde 2020, mas só assumiram o romance publicamente no ano seguinte.

Na seção de comentários, os fãs do casal comemoraram a novidade especial. “E vem aí o melhor piloto que o mundo já viu! Verstappen + Piquet!”, escreveu uma pessoa. “Melhor notícia de sempre. Super feliz por vocês e sua família!”, comentou a segunda.

“Que felicidade pegar o celular e ler isso. Meus sinceros parabéns aos dois! Vocês são uma família linda!”, declarou a terceira. “Parabéns! Max será o pai mais fofo do mundo!”, afirmou a quarta pessoa.

“Isto é uma notícia incrível! Que bebê rápido e lindo vai ser este!”, acrescentou a quinta. “E o futuro vencedor de dez títulos mundiais de F1 está a caminho”, brincou mais uma. “Que venha com muita saúde. Ótima mistura, vai encerrar o jejum de títulos do Brasil na Fórmula 1″, disse outra.