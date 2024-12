Pedro Scooby compra mansão no RJ que sonhava desde a adolescência: “Acredite nos seus sonhos”

Na última quinta-feira, dia 05 de novembro, o surfista Pedro Scooby, de 36 anos, usou seu perfil no Instagram para dividir com seus quase 8 milhões de seguidores a história de sua nova mansão, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

De acordo com o também ex-BBB, o imóvel ‘entrou’ em sua vida ainda na adolescência. “Quando eu tinha uns 14 anos, comecei a namorar uma menina desse condomínio aqui [...] Eu passava em frente a essa casa e não estava nos meus sonhos porque era muito além dos meus sonhos, não conseguia nem sonhar com essa casa”, disse.

“Passei anos em frente a essa casa, era a maior do condomínio, então eu olhava e, às vezes, tinha curiosidade só de saber como era por dentro”, continuou o atleta.

“Bom, passou os anos, treinei muito, minha carreira no surf deu certo, graças a Deus, e eu comprei essa casa. E quando eu a vi anunciada, descobri que era meu sonho ter essa casa, só que quando era moleque era tão distante, que eu nem sabia que eu sonhava em ter essa casa”.

Leia também:

Gabi Melim atualiza fãs sobre estado de saúde após diagnóstico de paralisia de Bell

Ivete Sangalo se pronuncia após esquecer de mencionar Ludmilla em discurso de agradecimento no Prêmio Multishow

ANÚNCIO

E acrescentou: “Parece clichê, mas acredite nos seus sonhos. É a primeira casa que eu compro na minha vida, e eu comprei uma que era além dos meus sonhos. Estou muito feliz, amarradão, só felicidade”, finalizou Pedro.

O surfista se mudou para o imóvel com a esposa, a modelo Cintia Dicker, de 38 anos, e os filhos. Em entrevista ao EXTRA, ela falou um pouco sobre a nova casa.

“O imóvel tem 2.500 m². Era uma casa antiga, que reformamos. A fachada estava num tom de amarelo mais antigo, então pedimos para pintar. Também alteramos o piso. Coloquei cimento queimado em tudo, substituindo uma espécie de granito que estava. A casa ficou numa vibe bem México (risos). Estou apaixonada”, disse.