Ivete Sangalo se pronuncia após esquecer de mencionar Ludmilla em discurso de agradecimento no Prêmio Multishow

Na noite da última terça-feira, dia 03 de dezembro, a cantora Ivete Sangalo, de 52 anos, ganhou o prêmio de Axé/Pagodão do Ano pela música ‘Macetando’, sua parceria com Ludmilla, no Prêmio Multishow.

No entanto, a artista deu o que falar nas redes sociais após não mencionar a funkeira em seu discurso de agradecimento. “Eu queria muito agradecer aos meus fãs queridos, amados, que fazem esse movimento dentro de mim. Eu, uma mulher caseira, vivo no mundo por causa de vocês”, disse Ivete.

“Queria deixar aqui registrado um beijo muito carinhoso aos meus parceiros, Samir Trindade, Luciano Chaves, os compositores também dessa música, a essa banda maravilhosa que me acompanha”, continuou.

“E falei às minhas filhas que eu estaria longe delas e de Marcelo por uma razão muito importante que é o Prêmio Multishow, então dedico à Marina, Helena e Marcelo, os meus amores, esse prêmio. Obrigada. Não parem de macetar não, que é um negócio sensacional. Macetem, tá ok? Um beijo”, concluiu.

Pouco tempo depois, quando já estava de volta na plateia, Ivete Sangalo percebeu que não citou Ludmilla no discurso e falou sobre o erro em seu perfil no Instagram.

“Amores, eu não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, eu fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Obrigada por essa parceria linda. Nosso prêmio! Meu Deus, eu me passei. Lud, te amo!”, disse a cantora com o prêmio em mãos.

Enquanto ia embora da premiação, Ivete comentou novamente sobre o erro. “Não vou mentir a vocês que fiquei muito arrasada que na loucura lá não falei o nome de Ludmilla. Isso está me deixando louca. Te amo muito, Lud”.

“Fiquei nervosa e fiquei pensando que não agradeci, mas você é o meu amor e isso é o mais importante”, declarou. A cantora também fez questão de ressaltar que ligou para Ludmilla para falar sobre o mal entendido.

