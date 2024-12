Menino ou Menina? Yudi Tamashiro e Mila Braga revelam sexo e nome de bebê que estão esperando; confira

Nesta terça-feira, dia 03 de dezembro, Yudi Tamashiro, de 32 anos, e a esposa, a cantora Mila Braga, 36, reuniram amigos e familiares em um chá revelação na casa em que moram, na Região Metropolitana de São Paulo, para descobrir o sexo do primeiro filho que estão esperando.

Casados desde 2022, os dois serão papais de um menino que se chamará Davi Yudi. A novidade foi compartilhada com os fãs do casal em uma live no Instagram.

Na mesma rede social, Yudi e Mila mostraram mais de pertinho o momento especial da revelação. Na gravação, o também cantor e apresentador, que ficou conhecido em 2005 ao comandar o programa Bom Dia & Cia, se emocionou ao falar da chegada do filho.

“Essa é a resposta de que Deus escuta as nossas orações. Deus nunca nos deixe sozinho, mas Ele prepara a gente para o melhor. Desde que o meu pai partiu, aqui em casa eu era rodeado só por mulheres”, disse.

“Então, era a minha esposa conversando com a minha irmã, minha irmã conversando com a minha mãe... Esses papos de mulheres! Eu saía do meio delas e falava: ‘Caramba, Senhor, eu queria conversar com o meu pai. Eu queria conversar com um homem’”, continuou.

“E agora Deus me entregou um filho, com quem vou ter grandes momentos e vou ensinar a maior riqueza dessa vida, que é servir ao Senhor. Honrar o Senhor e espalhar o Evangelho por esse mundo”, concluiu Yudi.

A gravidez foi anunciada publicamente no último dia 23 de novembro, durante a gravação do DVD gospel da dupla, em Fortaleza, no Ceará.

