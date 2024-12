Yudi Tamashiro diverte seguidores ao compartilhar reação após descobrir gravidez da esposa: “Travei”

No último sábado, dia 30 de novembro, o apresentador e cantor Yudi Tamashiro, de 32 anos, usou seu perfil no Instagram para compartilhar sua reação ao descobrir que a esposa, a cantora Mila Braga, 36, está grávida do primeiro filho do casal.

A gravidez foi anunciada publicamente no último dia 23 de novembro, durante a gravação do DVD gospel da dupla, em Fortaleza, no Ceará. Os dois estão casados desde abril de 2022.

Saiba quem é Mila Braga, esposa de Yudi que anunciou gravidez do apresentador

Em um post no Instagram, Yudi, que ficou conhecido em 2005 ao comandar o programa Bom Dia & Cia, mostrou como reagiu ao descobrir que será papai de primeira viagem.

Nas imagens, Mila apareceu entregando uma caixinha para o marido. Ele então retirou um body de bebê do interior do objeto, que dizia: “Oi papai. Deus ouviu suas orações. Estou chegando”. Yudi não conseguiu acreditar na novidade. “Mentira”, disse o cantor, repetidas vezes.

Antes de encerrar a gravação, é possível ver Yudi abraçando e beijando a companheira, e comemorando a notícia especial em uma chamada de vídeo com a mãe.

“Minha reação quando descobri que seria pai. Travei, meus irmãos. Meu coração disparou, a boca secou e faltaram palavras de tanta felicidade. Quantos pais tiveram essa reação também?”, escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, a reação de Yudi divertiu internautas. “Cara, pensei que ia ver ele chorar e terminei o vídeo morrendo de rir hahaha”, escreveu uma pessoa. “Muito engraçado! Esses memes no meio [do vídeo] fez ficar ainda mais hilário kkkk”, comentou a segunda.

“Hahaha melhor reação que vi até hoje. Parabéns, Yudi. Vivemos para ver esse momento. Deus abençoe vocês!”, declarou a terceira. “Agora é hora de um PlayStation para o filho (a) kkkk”, brincou mais uma.