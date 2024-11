Saiba quem é Mila Braga, esposa de Yudi que anunciou gravidez do apresentador

Yudi Tamashiro e Mila Braga anunciaram a gravidez, sendo o bebê de primeira viagem da dupla. Os pombinhos se casaram no quintal de casa em 12 de abril de 2022, em uma cerimônia ao ar livre. Nesta sexta-feira (23), ao comunicar a gestação de três meses na gravação do DVD gospel da dupla, Yudi disse:

“Você acredita em segunda chance no amor? Nada sai do controle de Deus e eu posso te provar. Deixa eu te contar nossa história. Esse sou eu com dois anos de idade. Essa é ela também com dois anos. Nos conhecemos quando crianças e eu já sabia que esse seria meu primeiro e único amor. Com 16 anos namoramos e depois separamos por uma imaturidade da nossa parte.”

“Ela foi viver a vida dela, fazendo shows, fama, sucesso. E eu vivi tudo isso também. Só que chegou um momento que tudo foi ficando meio confuso, meio torto, é! Um abismo foi puxando para outro abismo, mal sabia eu que Deus já estava agindo na minha vida. Um dia eu me encontro na frente do hospital orando pela vida da minha mãe e do meu pai e Deus levou o meu pai. Só que nesse momento eu me aproximei ainda mais do Pai, criador de todas as coisas”, completou.

Quem é Mila Braga?

Conhecida como Mila, a cantora e apresentadora Camila Braga de Jesus, 34, nasceu em Santos, no litoral paulista. Ela já participou de caloura nos programas da Eliana e Raul Gil no SBT, quando criança. Em sua adolescência, formou bandas e duplas sertanejas. Mila lançou sua carreira solo no funk e arrocha em 2014. Já em 2020, fez colaboração na faixa ‘Tudo Ok’ com Thiaguinho MT e JS o Mão de Ouro.

A artista já teve um casamento anterior com o empresário Junior Mendonça. De acordo com o Splash, Junior e Mila teriam se casado em julho de 2018 e divorciado em outubro de 2019. Yudi e Mila haviam se separado por três anos, mas reataram em agosto de 2021, após cinco anos de relacionamento. Atualmente, a dupla está à espera do primeiro filho.