Fim dos contratos para quem? Jojo Todynho firma parceria com Havan e discursa: “Boatos de que eu estava na pior”

Jojo Todynho desembarcou no Litoral Norte de Santa Catarina nesta sexta-feira (22), a fim de selar sua parceria com a loja Havan. Recebida pessoalmente pelo dono da rede, o empresário Luciano Hang, a cantora será a protagonista das campanhas de Black Friday e Natal da marca.

Logo pela manhã, Jojo chegou ao aeroporto de Navegantes, recebida diretamente por Luciano, e seguiu para um dia repleto de atividades. A cantora visitará o Centro de Distribuição da Havan, em Barra Velha, o Centro Administrativo e a loja matriz, em Brusque. Após o tour, Jojo também participará de uma série de gravações focadas nas campanhas publicitárias da empresa.

“Estamos muito felizes com a vinda da Jojo, que chega para somar com nossa marca. Saímos do aeroporto já cancelando tudo. Aqui não terá nada de preço alto é só preço véio”, disse Luciano Hang em tom de brincadeira.

A famosa polemizou recentemente pela possível perda de seus contratos com outras marcas, especulada pela web devido aos seus últimos posicionamentos políticos. No entanto, a famosa negou parte dos boatos.

Ao celebrar a nova parceria nas redes, Jojo disse: “Hoje aprendi uma frase que vou levar pra sempre: ‘A vida que não é difícil não vale a pena.’ Pra mim nunca foi fácil, mas nunca parei! A gente só entende a história que Deus está escrevendo quando chega na metade do livro. Só quero agradecer tanto acolhimento, mas tenho consciência que vem mais pedrada pela frente. Isso é normal, estou pronta pra enfrentar. A gente precisa entender que fazendo a nossa parte Deus faz a dele.”