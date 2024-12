Tati Minerato lamenta declarações racistas da irmã, Ana Paula, e revela que as duas não se falam há 5 anos

No último domingo, dia 01 de dezembro, Tati Minerato, de 36 anos, Musa da Mocidade Independente de Padre Miguel e da Estácio de Sá, esteve no evento da Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, e falou sobre as recentes declarações racistas de sua irmã, a apresentadora Ana Paula Minerato, 33.

Em entrevista para o portal Léo Dias, Tati revelou que não fala com a irmã há cinco anos. “Antes de mais nada, queria deixar bem claro que eu não falo com a minha irmã já tem 5 anos. A gente não tem a mais esse contato. Eu fui pega totalmente de surpresa, como todos vocês, naquela segunda-feira, quando vazaram os áudios”, disse.

“Tudo o que eu tinha oficialmente para falar, eu fiz um pronunciamento no meu Instagram, logo após o vazamento dos áudios. Sou totalmente contra tudo o que ela falou. Nada justifica, absolutamente nada. Foi lamentável!”, continuou.

“Nada do que eu dizer vai diminuir a dor das pessoas que foram ofendidas, não quero mais me estender nesse assunto. Nós somos duas pessoas completamente diferentes. Ela é minha irmã, mas como eu disse, a gente não se fala mais”, concluiu Tati Minerato.

Veja:

Anteriormente, Tati já havia usado seu perfil no Instagram para comentar sobre as falas racistas de Ana Paula. Em um comunicado oficial, ela escreveu: “Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história”.

“Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa. Foi nesse espaço que cresci, aprendi e me desenvolvi como pessoa, cercada por uma diversidade que só me engrandece. Por isso, sempre busco reconhecer, respeitar e valorizar essa herança que tanto me inspira. Sou grata por me acolherem!”, declarou.

Leia na íntegra:

Relembre o caso

No começo da semana passada, vazaram nas redes sociais áudios do que seria uma conversa entre a apresentadora Ana Paula Minerato com o rapper KT Gomez, seu ex-namorado.

Nas gravações, é possível ouvir Ana Paula se referindo a cantora Ananda, do Melanina Carioca, e que já teria se envolvido com KT Gomez, com termos como “mina do cabelo duro” e “neguinha”. Ela chegou a publicar um vídeo no Instagram pedindo desculpas à Ananda.

Após a divulgação dos áudios, Minerato, que era musa da Gaviões da Fiel, foi desligada de todas as atividades da escola de samba. Ela também foi demitida da Band e da Rádio Band FM, onde apresentava um programa diário desde 2018.

Na última quarta-feira (27), Ananda registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro contra Ana Paula Minerato por racismo.

