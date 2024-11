Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da Fiel após falas racistas contra cantora; entenda o caso

Ana Paula Minerato foi desligada da Gaviões da Fiel e da Band após falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca

A escola de samba Gaviões da Fiel desligou a modelo Ana Paula Minerato de todas as atividades nesta segunda-feira (25). A medida ocorre depois do vazamento de um áudio nas redes sociais, no qual a musa fala sobre a cantora Ananda, da banda Melanina Carioca, quando a chama de “neguinha” e disse que a jovem tem “cabelo duro”. A Band também informou que ela não faz mais parte do quadro de colaboradores da emissora.

O caso ganhou repercussão na noite de domingo (24). O áudio em questão seria de uma conversa entre Ana Paula e o rapper Kt Gomez, que já teria se envolvido com Ananda.

“Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, né. Alguém ali o pai ou a mãe veio da África”, disse a modelo.

Em outro trecho da conversa, há uma menção sobre a aparência da cantora. “Ela é feia, hein. Ela é feia. Essa faixa de nega aqui que ela usa”, disse Ana Paula.

Após a repercussão, Ananda se pronunciou em seu Instagram: “Estava de boa aqui na praia, curtindo a minha quando de repente me deparo com esse absurdo advindo de uma pessoa que, com todo respeito, você se acha tão bonita assim para desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você?”, disse ela.

Ana Paula ainda não se posicionou respeito das falas racistas. A assessoria dela também ainda não fez nenhum comunicado.

Já a irmã dela, a modelo Tati Minerato, publicou uma nota pedindo para não ser relacionada ao caso. “Hoje venho me pronunciar sobre uma situação que me deixou profundamente triste e abalada. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história”, disse Tati.

“Entretanto, diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa”, ressaltou ela.

Modelo Ana Paula Minerato era musa da Gaviões da Fiel, mas foi desligada após falas racistas contra cantora negra (Reprodução/Instagram)

Dispensas da Gaviões e da Band

Em nota, a Gaviões da Fiel destacou que a decisão sobre desligamento da modelo ocorreu “após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista”.

“Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade. Seguiremos firmes em nossa trajetória de respeito, inclusão e justiça, valores que sempre guiaram nossa história”, destacou a escola de samba.

Já a Band informou que “repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa.”

Ela também foi demitida da Band FM, onde apresentava o programa diário “Estação Band FM”.

Quem é Ana Paula Minerato?

Além de musa de escola de samba, Ana Paula Minerato, de 33 anos, é modelo, apresentadora e influenciadora digital, sendo que acumula 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela ficou conhecida na TV por participar do programa “Pânico”.

Ela também integrou o elenco do reality show “A Fazenda”, da RecordTV, quando foi a vice-campeã. Depois, voltou em “A Fazenda Nova Chance”, quando foi a oitava eliminada.

Ana Paula era musa da Gaviões da Fiel e estava escalada para ser um dos destaques da escola de samba ao lado da rainha de bateria Sabrina Sato, no Carnaval de 2025.