Datafolha: brasileiros acreditam que maioria da população é racista

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e divulgada nesta terça-feira, Dia da Consciência Negra, apontou que mais da metade dos entrevistados acreditam que a maioria dos brasileiros é racista. A notícia é do Uol.

Os agentes do Instituto foram às ruas perguntar qual o tamanho da parcela da população que discrimina negros pela sua cor de pele e descobriu que para 59%, a maioria dos brasileiros é racista, enquanto para 30% essa parcela da população é menor e para 5% todos os brasileiros são racistas.

A pesquisa mostrou que há uma variação de percepção entre homens e mulheres. 74% das mulheres acreditam que todos ou a maior parte são racistas, enquanto entre os homens esse número é de 53%.

Entre os entrevistados, os pretos são os que mais apontaram que a discriminação racial cresceu nos últimos anos, chegando a 54% dos entrevistados, percepção que foi menor entre os brancos, onde apenas 37% apontaram esse fator.

O levantamento do Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 113 municípios de todas as regiões do Brasil entre 5 e 7 de novembro. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para o total da amostra, 5 pontos para pretos, 4 pontos para brancos e 3 para pardo.

RACISMO É CRIME

O racismo é crime no Brasil. É considerado crime inafiançável e imprescritível e pode dar de 2 a 5 anos de cadeia.