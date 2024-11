Feriado do Dia da Consciência Negra: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Sede do Museu Afro Brasil

Nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, será comemorado o Dia da Consciência Negra, que passou a ser feriado nacional em 2021.

Confira como funcionarão os serviços estaduais durante o feriado desta quarta-feira:

Transporte

Nesta quarta-feira, as linhas da CPTM e do metrô circularão com intervalos iguais aos praticas durante os domingos. Ambas empresas mantém monitoramento para usar vagões trens reservas em caso de aumento da demanda.

EMTU

Os ônibus intermunicipais da EMTU também funcionarão com intervalos semelhantes aos praticas aos domingos. Os horários podem ser conferidos no site www.emtu.sp.gov.br.

Poupatempo

Todos os postos do Poupatempo estarão fechados nesta quarta-feira em todo o Estado de São Paulo. As atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira, mediante agendamento prévio. Mais informações em www.poupatempo.sp.gov.br.

Parques urbanos

Confira no link a seguir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf) administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Teatros, bibliotecas e centros culturais

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)

Abertas, das 9h30 às 18h30

Memorial da América Latina

Aberto, das 10h às 17h (exceto a biblioteca, que estará fechada)

Mundo do Circo

Aberto, com espetáculos às 10h30, 11h e 15h

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Abertas, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Museu Afro Emanoel Araújo

Aberto, das 10h às 17h. No dia, haverá, ainda, o Ocupa MAB, que permanecerá até as 21h na marquise do Museu.

Memorial da Resistência de São Paulo

Aberto, das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som (MIS) e MIS Experience

Aberto, das 10h às 18h

Museu Catavento

Aberto, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Museu da Imigração

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu do Futebol

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu da Diversidade Sexual

Aberto, das 10h às 18h

Museu da Língua Portuguesa

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 16h30)

Museu das Culturas Indígenas

Aberto, das 9h às 18h

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Aberto, das 9h às 17h

Pinacoteca de São Paulo

Aberto, das 10h às 18h

Museu das Favelas

Temporariamente fechado

Paço das Artes

Aberto, das 12h às 18h

Museu do Café

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu Casa de Portinari

Aberto, das 9h às 20h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Aberto, das 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre

Aberto, das 9h às 18h

Sala São Paulo

Aberta, com evento Tucca Internacional às 20h30

Theatro São Pedro

Fechado

Teatro Sérgio Cardoso

Aberto, com espetáculo às 19h

Teatro Estadual de Araras

Aberto, com espetáculo a partir das 19h

Teatro Procópio Ferreira/Tatuí

Aberto, das 11h às 12h e das 16h às 22h

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): abertas com atividades de promoção das 9h às 17h

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape), fechadas