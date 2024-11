Mulher é investigada após xingar segurança de shopping de ‘negro demônio’ no litoral de SP; vídeo

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso de uma mulher que gravou um vídeo enquanto xingava o segurança de um shopping de “negro demônio”, em Santos, no litoral de São Paulo. A gravação foi feita por Lusimar Augustinho da Silva, enquanto acusava o homem de ter vindo da África “para roubar os brasileiros”. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, ela ainda reclamava com pessoas que filmavam e a cena e chamou uma jovem de “branquela desgraçada” (assista ao vídeo abaixo).

O caso aconteceu no último dia 12 de novembro, no Miramar Shopping, no bairro Gonzaga. No vídeo, Lusimar apareceu gritando com o segurança do estabelecimento, que não teve o nome revelado. Ela disse que teve a bolsa revistada pelo “africano” no estabelecimento e que teria sido ameaçada de espancamento por ele.

“De qual país você veio? Da Angola? Da África? Africano! Você veio para roubar os brasileiros aqui em Santos? Negro demônio. Fala o seu nome da África e o nome brasileiro”, disse a mulher na gravação.

Logo, as imagens foram parar nas redes sociais e, mesmo sem um boletim de ocorrência ter sido registrado pelo segurança, o caso passou a ser apurado pela polícia. O delegado Jorge Cruz disse ao G1 que a vítima foi intimada a comparecer ao 7º DP para prestar depoimento.

Já Lusimar, que mora em São Paulo e estaria em Santos a passeio, ainda não foi encontrada para os devidos esclarecimentos. Segundo o delegado, a mulher é investigada com base na lei 7716/89, do artigo 2º, por suspeita de ter cometido injúria racial. Se condenada, pode pegar pena de 2 a 5 anos de prisão e multa.

A defesa de Lusimar não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Já o Miramar Shopping repudiou o episódio e qualquer atitude que contrarie os próprios “princípios e valores”. O estabelecimento acrescentou que ofereceu apoio ao colaborador.