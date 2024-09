Torcedor que cometeu racismo contra Vini Jr pega um ano de prisão

A sentença do torcedor do Mallorca, que cometeu ato racista contra o jogador Vinicius Junior, foi divulgada nesta quinta-feira (26).

Segundo a sentença, do Juizado de Instrução Nº 3 de Palma, o torcedor ficará um ano na prisão por racismo em dois casos, contra Vini Jr., brasileiro jogador do Real Madrid, e Chukwueze, ex-Villarreal.

Os atos racistas ocorreram em fevereiro de 2023 no no Iberostar Estadio, pela La Liga. Além de um ano de reclusão, o homem também fica proibido de frequentar estádios durante jogos espanhóis por três anos.

Imagens divulgadas pela ‘DAZN’ na época mostram o torcedor gritando pra o jogador brasileiro “Vinicius, macaco! É um p*** macaco”.

Em abril deste ano, Vini Jr. chegou a prestar depoimento à Justiça, assim como o autor dos insultos racistas. Ele já havia sido punido com uma multa de de 4 mil euros e suspenso de recintos esportivos.

Real Madrid divulga nota oficial

Real Madrid, time pelo qual Vini atua, escreveu uma nota oficial no Instagram sobre o caso.

“Real Madrid C. F. comunica que o tribunal de instrução n. ou 3 de Palma de Mallorca proferiu hoje sentença condenatória em conformidade contra a pessoa que, desde a sua localidade na bancada do estádio Son Moix, dirigiu insultos racistas contra o nosso jogador Vinicius Júnior no jogo que disputaram Mallorca e Real Madrid no passado 5 de fevereiro de 2023.O réu foi considerado culpado de dois crimes contra a integridade moral, agravados por ter agido com motivações racistas, cometidos contra Vinicius Júnior, e também contra o jogador Samu Chukwueze, na época jogador do Villarreal, que sofreu insultos semelhantes no estádio Son Moix por parte de a mesma pessoa, duas semanas depois.Esta é a terceira condenação penal proferida nos últimos meses pelos insultos racistas recebidos por jogadores do Real Madrid”.

