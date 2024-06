Em caso considerado inédito, três espanhóis foram condenados a oito meses de prisão nesta segunda-feira (10) após proferirem injúrias racistas ao jogador Vinicius Jr., que atua pelo Real Madrid e pela seleção brasileira.

De acordo com o g1, é a primeira vez que alguém é condenado na Espanha por atos racistas no futebol. Além da prisão, os torcedores também estão impedidos de frequentar os estádios do país europeu por dois anos.

Os homens foram identificados como torcedores do Valencia. Os insultos aconteceram em maio de 2023 em jogo na Espanha. Ao final da partida, o próprio atleta teria identificado um dos torcedores. Os outros dois foram encontrados pela polícia devido a câmeras presentes no estádio.

Em caso inédito, três espanhóis são condenados a oito meses de prisão após ataques racistas a Vinicius Jr. Imagem: reprodução redes sociais

“A LaLiga conseguiu a primeira sentença condenatória na Espanha por insultos racistas no futebol”, disse a liga espanhola de futebol profissional (LaLiga), em comunicado. A liga participou do processo como parte da acusação.

Já os advogados dos condenados não informaram se irão recorrer da sentença.

Seleção brasileira enfrenta Estados Unidos na próxima quarta-feira (12)

Após vencer o México por 3 a 2 no último sábado (8), com gols de Andreas Pereira, Martinelli e Endrick, o próximo adversário da seleção brasileira é os Estados Unidos, em último amistoso antes da Copa América. A partida acontece nesta quarta-feira (12), a partir das 20h (horário de Brasília). O jogo acontece no Camping World Stadium, localizado na Flórida (EUA).

Após o segundo amistoso, o time pentacampeão enfrenta a Costa Rica no dia 24, dando início a Copa América. Outros adversários do Brasil na fase de grupos da competição são o Paraguai, no dia 28, no Allegiant Stadium, em Las Vegas e a Colômbia, no dia 2 de julho, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

A Copa América acontece nos Estados Unidos e tem início em 20 de junho (quinta-feira), se estendendo até 14 de julho. A abertura será marcada pelo confronto entre Argentina e Canadá, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Já a partida final ocorre no Hard Rock Stadium, Miami.

Grupos

Os grupos para a competição foram divididos da seguinte forma: