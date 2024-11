Professores que imitaram macaco em roda de samba no RJ são indiciados por racismo no Dia da Consciência Negra

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) indiciou dois professores por racismo após serem filmados imitando macacos durante uma roda de samba no Centro do Rio, em julho.

As imagens, divulgadas por uma jornalista, mostravam o brasileiro Thiago Martins Maranhão (41) e a argentina Carolina de Palma (28) fazendo gestos racistas em meio ao público. De acordo com o GLOBO, o caso foi registrado nesta quarta-feira (20), no Dia da Consciência Negra.

O vídeo viralizou nas redes sociais e levou à investigação. A polícia destaca que o ato “associou negativamente indivíduos ou grupos, especialmente a população negra”, reforçando a histórica comparação racista entre negros e macacos.

A polícia ainda informou que o Centro de Cooperação Policial Internacional ajudou na identificação de Carolina, que deixou o Brasil dois dias após o incidente.

No depoimento, Thiago alegou que imitaram diversos animais durante a dança, e que só depois ficou ciente de que o vídeo havia sido editado para mostrar apenas o momento em que imitavam um macaco.

A defesa de Carolina também negou qualquer intenção discriminatória, alegando que ela imitou outros animais. A polícia, no entanto, ressaltou que atitudes como essa podem perpetuar traumas e desigualdades sociais, considerando o ato como crime inafiançável, com pena de 3 a 5 anos de prisão.

A Decradi já investigou mais de 500 casos de crimes raciais e continua a apurar casos de intolerância religiosa, LGBTfobia e xenofobia. As vítimas de preconceito podem registrar ocorrências na delegacia ou pela Delegacia On-line.