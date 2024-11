Corpo de adolescente desaparecido em passeio é localizado submerso em rio no interior de SP

Vitor Gabriel Souza foi encontrado morto em um rio durante um passeio escolar a um clube esportivo de Brotas, no interior de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares foram acionados após o desaparecimento do jovem. Estudante da escola Complexo Educacional Eduq, o corpo do adolescente estava submerso quando localizado nesta quarta-feira (20).

ANÚNCIO

Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e retirou o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O velório de Vitor está programado para a manhã desta quinta-feira (21), no Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro, região onde vivia.

Segundo uma nota publicada pela escola nas redes sociais, a instituição está colaborando com as autoridades para a “investigação e esclarecimento dos fatos”.

“Nos comprometemos a fornecer toda a assistência necessária para que as circunstâncias desse trágico ocorrido sejam devidamente apuradas”, diz o colégio. A instituição decretou luto nos próximos dois dias, com a retomada das aulas nesta sexta-feira (22). “Estamos comprometidos em prestar todo o apoio necessário aos familiares, e é nossa prioridade o cuidado e suporte a todos os envolvidos. Nos solidarizamos com todos que estão afetados por essa perda irreparável e, mais uma vez, transmitimos nossa sincera condolência à família enlutada.”

Leia mais: