Noiva é denunciada por cerimonialista após mensagem racista

Imagens mostram a troca de mensagens entre as mulheres.

A celebrante Aline Ferreira, que atuaria como cerimonialista no casamento de uma noiva de Piracicaba, interior de São Paulo, tomou a decisão de romper o contrato e denunciar a mulher após receber uma mensagem com teor racista sobre a contratação de uma outra profissional. De acordo com o Metrópoles, a celebrante decidiu abrir um boletim de ocorrência após a noiva afirmar que “preferia um time de pessoas brancas”.

O caso em questão aconteceu no mês de setembro deste ano, sendo que o contrário entre noiva e celebrante tinha sido firmado há apenas 20 dias quando a mensagem foi enviada. Diante da situação, Aline se mostro desconfortável com a fala da noiva e optou por encerrar a parceria, que ainda era superficial.

Segundo ela, a noiva só percebeu a seriedade da situação ao receber o dinheiro de volta. “Um dos principais valores da minha empresa e pessoal é a igualdade. Me posicionamento é muito claro, não entendi como isso passou batido, talvez ela tenha achado que meu posicionamento era só papo de vendedor”.

Multa e processo

Aline utilizou suas redes sociais para desabafar sobre o assunto e contou que a noite exigiu o pagamento de uma multa pela quebra de contrato, o que gerou um processo contra ela por danos morais. “Ela está alegando que como noiva ficou muito abalada com o meu cancelamento, que era o sonho dela que eu celebrasse”.

Em seu perfil, ela conta que “perdeu o chão”, com a fala da noiva e que sua primeira reação foi “dizer a ela para procurar outra celebrante”. Ela também afirma ter feito um boletim de ocorrência contra a noite e acionou uma advogada para ser orientada no caso. Além de ter devolvido o dinheiro da mulher ela conta que a noiva responderá por processo criminal.

A troca de mensagens pode ser vista na imagem compartilhada pela celebrante.