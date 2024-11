Homem que tentou arrancar criança dos braços da babá na Zona Norte de SP estaria embriagado

Imagens da câmera de segurança do condomínio mostram a ação do suspeito.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem tenta tomar uma criança de três anos dos braços de uma babá na Zona Norte de São Paulo. O caso em questão foi registrado na última quarta-feira, dia 20 de novembro, mas foi divulgado apenas no dia 22, após imagens da ação serem divulgadas pela polícia.

Conforme informações divulgadas pelo G1, os dois suspeitos foram detidos pela polícia e a principal hipótese é de que o homem estava alcoolizado quando tento pegar a criança. O segundo homem que aparece nas imagens impedindo a ação, seria um conhecido do principal suspeito.

Entenda o caso

As câmeras de segurança de um condomínio na Avenida Nossa Senhora do Ó, na Zona Norte de São Paulo, registraram a ação do homem. Nas imagens é possível ver o momento em que o suspeito, vestido de preto, se aproxima da mulher que andava com a criança pela calçada. Ele oferece a mão para a criança, que se assusta e é pega no colo pela babá.

Em seguida, a mulher retorna para a entrada do condomínio com a criança no colo, mas é seguida pelo suspeito que se aproxima, segura a babá pelo cabelo e começa a arrastá-la até jogar a mulher e a criança na grama. Quando ela tenta se levantar o home chuta suas costas e pega a criança no colo.

Neste momento, o segundo homem, que estava na esquina, se aproxima e corre para segurar o suspeito enquanto a babá se levanta e consegue tirar a criança dos braços do homem. Os dois então começam a discutir até que o suspeito anda em outra direção. A polícia foi acionada pelo porteiro do condomínio que presenciou a ação.

Conforme o boletim de ocorrência, a babá afirmou que o homem tentou se aproximar fazendo perguntas sobre o vínculo entre ela e a criança. A mãe do menino afirmou não conhecer nenhum dos homens em questão.