Criança de 3 anos sofre arranhões em tentativa de sequestro enquanto passeava com a tia em SP

Uma criança de três anos passou por uma tentativa de sequestro enquanto caminhava com a tia no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo. As informações são do Brasil Urgente, da TV Band.

Parados na calçada, o sequestrador teria abordado a dupla e tentado chamar a atenção do menino quando a cuidadora percebeu a movimentação e saiu com o garoto. Ao pegar a criança no colo e deixar o local, o homem insistiu colocando a mão no ombro da mulher, além de agarrá-la pelo cabelo e empurrar o menino em um canteiro.

Ao notar o que estava acontecendo, um outro homem surgiu na rua em direção ao sequestrador e o forçou a soltar a criança. Ainda assim, o sequestrador puxou o cabelo do menino quando a tia o pegou de volta.

Assim que o sequestrador foi contido pelo outro homem, a tia saiu correndo com o menino. A cuidadora ainda revelou ter sido questionada se o garoto era dela na abordagem. Depois de não dar atenção, passou a ser perseguida.

Em conversa com o Brasil Urgente, a mãe da criança, que mora em um condomínio em uma rua próxima, contou nunca ter visto o sequestrador antes. Segundo ela, o menino voltou com parte do cabelo arrancado e arranhões pelo corpo.

A mãe do garoto também relatou ter assistido o suspeito e o outro homem brigarem minutos antes na rua ao lado. Conforme sua versão, um teria lançado um cone no outro e ambos rolaram no chão. A tia do menino que estava com ele na rua acredita que o sequestrador estava sob efeito de drogas.

Na tarde desta sexta-feira (22), duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia. Uma delas na condição de suspeito e a outra como testemunha.