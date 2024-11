Corpo é encontrado com sinais de espancamento no rosto e cabeça dentro de carro em sítio em SP

Um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento na cabeça e no rosto, nesta quinta-feira (21), segundo informações do Brasil Urgente, da TV Band. O caso aconteceu em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a reportagem exclusiva da emissora, ao lado do corpo foi encontrado um extintor de incêndio, o que a polícia acredita ter sido utilizado para atingir a vítima.

Os agentes seguem fazendo perícia e, até o momento da publicação deste artigo, a razão do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil está investigando para descobrir se o caso se trata de homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte).

A polícia também encontrou a casa revirada e procura entender se algo foi levado ou se houve algum tipo de briga por outro motivo.

