Mulher sequestra shih tzu em garagem no litoral sul de São Paulo; cachorra ‘Moana’ segue desaparecida

Um shih tzu chamado Moana foi furtado no último sábado (16) dentro de sua própria garagem, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, segundo informações do Metrópoles desta quinta-feira (21). Uma mulher teria passado na frente da propriedade e roubou o animal, como mostra nas imagens registradas pela câmera de segurança próxima.

Conforme o registro, uma voz surge enquanto um grupo de pessoas passa pela região chamando a cachorra pelo nome de Pitoco. “Vem mamãe, vem”, diz a voz na gravação.

Segundo o Metrópoles, Maysa Pires, a tutora da shih tzu, Moana não respondia ao chamado da mulher que a furtou.

“Meus filhos estavam com ela [Moana] na garagem. Eles entraram e ela ficou. Logo saíram e ela já não estava mais lá”, contou Maysa, abordando o momento quando notaram o sumiço de Moana.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como furto no 3° DP de Praia Grande. As autoridades competentes seguem em busca de identificar a responsável pelo sequestro do animal, utilizando das imagens da gravação como apoio.

