Droga oculta em sabonetes e chocolates acabam em duas prisões no Aeroporto de Guarulhos em SP

A Polícia Federal prendeu dois brasileiros no Aeroporto Internacional de São Paulo entre esta quinta (21) e sexta-feira (22) ao tentarem embarcar com drogas escondidas. As informações são do portal Metrópoles.

Um homem foi flagrado com mais de 1 kg de cocaína em chocolates e sabonetes, com destino ao Catar, e uma mulher transportava cerca de 2 kg de drogas fixadas ao corpo.

Desde janeiro de 2024, a PF já prendeu 545 pessoas no aeroporto, superando as prisões de todo o ano de 2023 (371). Além disso, na quinta-feira (22/11), a PF cumpriu mandados da Operação Carga Falsa, que investiga contrabando de eletrônicos por funcionários de embaixadas, apreendendo 14 caixas de iPhones no valor de R$ 8 milhões.

