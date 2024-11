Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado submerso no rio após desaparecer em MG

Um adolescente de 14 foi encontrado morto em um rio, localizado na comunidade Rio Verde, no município Jaíba (Minas Gerais), nesta quinta-feira (21). As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

Aos bombeiros, testemunhas relataram que a vítima se afogou na água na tarde desta quarta-feira (20), mobilizando as buscas pela corporação. No entanto, o corpo do rapaz não havia sido localizado.

Após retomarem as buscas pela manhã de quinta-feira (21), o corpo do adolsecente foi encontrado boiando a cerca de 350 metros próximo do local onde foi visto antes de desaparecer. Os locais também ajudaram com a procura do rapaz, que em sequência foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Janaúba.

Leia mais: