José de la Torre, astro espanhol de ‘Vis a Vis’ e ‘Toy Boy’, morre aos 37 anos

Na última quinta-feira, dia 05 de dezembro, o ator espanhol José de la Torre, conhecido por suas atuações em séries de sucesso como ‘Vis a Vis’ e ‘Toy Boy’, morreu aos 37 anos.

ANÚNCIO

De acordo com o La Nacion, o astro sofria de uma doença grave há vários meses, mas apenas pessoas próximas a ele sabem os detalhes da enfermidade.

Ainda de acordo com o portal, a ator será velado em uma missa íntima e, em seguida, cremado no cemitério de Montilla, sua cidade natal.

José começou sua carreira artística como protagonista de um dos videoclipes do grupo musical madrileno ‘Nena Daconte’. Depois, teve atuações em séries como ‘Servir e Proteger’ (2017) e ‘Vis a Vis: El Oasis’ (2020).

No entanto, o espanhol ganhou notoriedade com seu personagem Iván em ‘Toy Boy’ (2019), produção da Netflix em que dividiu elenco com María Pedraza, Triana Marín, Jesús Mosquera, Hugo Beltrán González, Cristina Castaño, Álex González, entre outros.

Leia também:

Pedro Scooby compra mansão no RJ que sonhava desde a adolescência: “Acredite nos seus sonhos”

ANÚNCIO

Max Verstappen e Kelly Piquet anunciam gravidez do primeiro filho e fãs comemoram: “Melhor notícia”

Na última postagem de José de la Torre no Instagram, internautas deixaram mensagens de despedida. “Ainda não consigo assimilar! Que Deus te tenha na Glória!”, escreveu uma pessoa.

“Voe alto, amigo! Outra estrela radiante ilumina o céu... Nos veremos de novo!”, comentou a segunda. “Eu não posso acreditar nesta partida. Que perda absurda! O céu está em festa e a terra está em luto. Descanse em paz!”, declarou a terceira.

“Espero que esse sorriso continue brilhando onde quer que esteja. Espero que a família consiga superar a dor de uma partida tão precoce. Descanse em paz! Ainda não acredito!”, acrescentou mais uma pessoa. “Boa viagem, José!”, escreveu outra.