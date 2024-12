5ª temporada do ‘The Masked Singer Brasil’: Eliana e homenagem às novelas

A apresentadora Eliana volta à programação da TV Globo sob o comando da 5ª temporada do ‘The Masked Singer Brasil’, que tem sua estreia marcada e muitas novidades para aquecer as tardes de domingo.

Quando a 5ª temporada do o ‘The Masked Singer Brasil’ estreia

O fim do contrato da cantora Ivete Sangalo com a TV Globo pode ter preocupado dos fãs do o ‘The Masked Singer Brasil’, mas a TV Globo já programou a estreia do programa musical para o dia 12 de janeiro, sob o comando de Eliana, que trocou o SBT pela TV Globo em meados de 2024 e que estreou oficialmente no canal no especial ‘Vem que Tem’.

The Masked Singer Brasil Eliana vai eliminar Carminha, de 'Avenida Brasil', no primeiro embate do talento show de 2025 (Reprodução /TV Globo)

Quantas fantasias há na 5ª temporada do ‘The Masked Singer Brasil’

A 5ª temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ será especial para comemorar os 60 anos da TV Globo e, por isso, além de Eliana, o programa dominical conta com 19 fantasias que lembram de personagens icônicos das novelas.

As fantasias de Carminha, vilã de ‘Avenida Brasil’, interpretada por Adriana Esteves, e as gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Gloria Pires, na novela ‘Mulheres de Areia’, reprisada diversas vezes no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, já são conhecidas do público.

Há spoiler de quem foi o primeiro eliminado d do ‘The Masked Singer Brasil’ 5

As gravações da 5ª temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ já começaram na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, e, segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, Carminha foi a primeira eliminada. A fantasia da eterna vilã da novela ‘Avenida Brasil’, de João Emanuel Carneiro, seria interpretada pela jornalista Sandra Annenberg, do ‘Globo Repórter’.

Quem está no júri da 5ª temporada do ‘The Masked Singer Brasil’

Está confirmado que a nova bancada de jurados será composta por Tony Ramos, Belo, Sabrina Sato e Tatá Werneck. Junto com a plateia, eles vão julgar todas as fantasias no programa que combina apresentações temáticas ao som de trilhas que marcaram as novelas da TV Globo.