Reprise de Zazá: Fernanda Montenegro reaparece como a filha de Santos Dumont

A reprise da novela ‘Zazá’ está confirmada no Globoplay, a partir do dia 30 de dezembro, dentro do catálogo Resgate. A trama, de 1997 é uma dos clássicos da TV Globo que traz Fernanda Montenegro no papel principal.

Qual a personagem de Fernanda Montenegro na novela ‘Zazá’

Em 1997, Fernanda Montenegro aceitou o desafio de interpretar Marisa Dumont, filha do pai da aviação Santos Dumont, mais conhecida como Zazá, que aparece logo no primeiro capítulo sobrevoando a Torre Eiffel, na França, com uma réplica do famoso 14 Bis.

O que sabemos sobre a personagem de Fernanda Montenegro em ‘Zazá’

Na novela de 1997, a protagonista Zazá (Fernanda Montenegro) é uma milionária excêntrica e extrovertida, que, em um dos seus voos, vê nuvens em formato de anjos e decide encontrar um anjo da guarda para proteger cada um de seus sete herdeiros, cujas iniciais formam a escala musical (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) e que levam a vida na base da mesada.

Quem são os sete filhos de Zazá na novela da TV Globo

Solano (Alexandre Borges) é o mais preguiçoso dos filhos, mas o preferido de Zazá, há também Dorival (Cecil Thiré), o mais velho e que se acha genial, e Renata (Fafy Siqueira), simpática e sonha em cozinhar com perfeição, entretanto, na prática nada do que faz dá certo.

Zazá também é mãe de Milton (Antonio Calloni), um cineasta, autor de apenas uma obra, realizada há 15 anos, Fabiana (Julia Lemmertz), formada em engenharia apenas para agradar a mãe, Lavínia (Vanessa Lóes), que é design e tem apenas uma única e desastrosa incursão profissional e Silvia (Rachel Ripani), a caçula, que optou em ser jogadora de futebol e tem um temperamento difícil.