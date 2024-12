Bombas em ‘Mania de Você’: Medo de morrer e filho desconhecido agitam a novela

As reviravoltas da novela ‘Mania de Você’ coloca em xeque tudo que foi construído e desconstruído pelos quatro personagens principais: Mavi (Chay Suede), Rudá (Nicolas Prattes), Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira). Agora, enquanto o passado volta com força para alguns, há quem tente tomar o posto de Nazaré Tedesco, vilã de ‘Senhora do Destino’, interpretada por Renata Sorrah.

Mania de Você Filipa (Joana de Verona) reaparece para acertar as contas com Rudá (Nicolas Prattes) (Manoella Mello/TV Globo)

Rudá precisa resolver os problemas deixados no passado

Rudá (Nicolas Prattes) deixou Portugal para viver um outro estilo de vida em ‘Mania de Você’, mas como diz o ditado popular, “aqui se faz, aqui se paga”, então, ele precisa lidar com os problemas do passado para seguir em frente, mesmo que seja a partir de um plano desgostoso de Mavi (Chay Suede), que coloca Filipa (Joana de Verona) em cena.

A situação será complexa, acabando com a cerimônia de casamento com Viola (Gabz), que sofre um grave acidente, e com a descoberta desastrosa feita por Luma (Agatha Moreira), que se rebela contra o vilão da novela ‘Mania de Você’, nos próximos capítulos.

Mas, sabemos que Luma é facilmente convencida, principalmente quando o filho de Mércia (Adriana Esteves) diz que sabe muito bem como deixar Rudá desimpedido para ela.

Mania de Você Mavi (Chay Suede) refaz momento marcado por Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), na novela ‘Senhora do Destino’ (2004) (Instagram @tvglobo/Reprodução)

Mavi quer ser a Nazaré Tedesco da novela ‘Mania de Você’

A crueldade de Mavi (Chay Suede) em ‘Mania de Você’ surpreende, mas pode não ser suficiente para elevar a audiência da novela das 21h, então, num plano para melhorar a imagem da trama, a TV Globo desenterrou um momento marcado por Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), em ‘Senhora do Destino’ (2004), fazendo com que a web confirmasse que o vilão do folhetim escrito por João Emanuel Carneiro queria ser a nova versão da sequestradora de crianças.

A polêmica começou quando a Globo divulgou nas redes sociais uma cena onde Mavi pode ser facilmente comparado a Nazaré. Nela, o personagem de Chay Suede olha para o espelho e enaltece sua beleza, chamando-se de “gostoso”. O mesmo aconteceu em 2004, quando a vilã de ‘Senhora do Destino’ diz ser exuberante.

Mania de Você Cristiano (Bruno Montaleone) será espancado na prisão (Manoella Mello/TV Globo)

Cristiano morre nos próximos capítulos da novela ‘Mania de Você’?

Preso em Portugal, Cristiano (Bruno Montaleone) será espancado nos próximos capítulos de ‘Mania de Você, indo parar na enfermaria, gravemente ferido. E, em cenas que vão ao ar na segunda-feira, 16 de dezembro, ele tem um flashback quando é colocado contra a parede e ameaçado: “Podes ter o céu ou o inferno aqui dentro”.

Ainda não sabemos se Cristiano morre, mas ele fica entre a vida e a morte, após levar três surras dentro do presídio. Enquanto Michele (Alanis Guillen) segue no Brasil e trabalhando para Daniel (Samuel de Assis) para conseguir pagar um um advogado português para tirá-lo da cadeia.