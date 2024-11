Remake de ‘Senhora do Destino’: Só há uma atriz ideal para viver Maria do Carmo

A novela ‘Senhora do Destino’ teve todos os seus capítulos exibidos na TV Globo entre os anos de 2004 e 2005, mas em momento em que grandes sucessos do horário nobre ganham seus respectivos remakes, Susana Vieira deixou claro que só há uma atriz ideal para viver a protagonista Maria do Carmo numa suposta adaptação.

É importante lembrar que não há nenhuma informação confirmada se a novela que substituiu ‘Celebridade’ volte ao ar com uma nova roupagem e elenco. O único remake em andamento na TV Globo é ‘Vale Tudo’, que assume o horário de ‘Mania de Você’, em março de 2025.

Mania de Você Adriana Esteves (Mércia) é noemada para viver Maria do Carmo num possível remake da novela 'Senhora do Destino' (Manoella Mello/TV Globo)

Quem é a atriz ideal para que pode substituir Susana Vieira em ‘Senhora do Destino’?

Sem receio de polêmicas, Susana Vieira disse que apenas uma atriz tão boa quanto ela pode interpretar a batalhadora Maria do Carmo no remake de ‘Senhora do Destino’ e nomeou Adriana Esteves para o papel, durante uma entrevista para o colunista André Moura, do portal EntretêMeio,

“Adriana Esteves é um show, tão boa quanto eu”, declarou Susana Vieira, que já chegou a comentar que ninguém poderia substituí-la caso ‘Senhora do Destino’ ganhasse uma adaptação.

Relembre a história da novela ‘Senhora do Destino’

Na primeira fase da novela, Maria do Carmo (Susana Vieira) muda para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor para os seus cinco filhos (Leandro (Leonardo Vieira), Plínio (Dado Dolabella), Reginaldo (Eduardo Moscovis), Viriato (Marcello Antony) e Maria Lindalva (Carolina Dieckmann), uma bebê recém-nascida), com a falsa promessa de reencontrar o seu marido, Josivaldo (José de Abreu).

Ao chegar na cidade, um confronto entre policiais e manifestantes por conta da aprovação do Ato Institucional n° 5 faz com que ela tenha sua bebê roubada por Nazaré (Renata Sorrah), uma falsa enfermeira que usa o nome falso de Lurdes.

Na verdade, a vilã é uma prostituta do bordel de Madame Berthe (Tônia Carrero) que vê em Lindalva a oportunidade perfeita para forçar um casamento com José Carlos Tedesco (Tarcísio Meira).

A segunda fase de ‘Senhora do Destino’ acontece 25 anos depois deste momento e mostra a personagem de Susana Vieira sendo uma empreendedora bem-sucedida na baixada fluminense, mas que ainda vive aflita atrás de sua filha caçula, que nem sabe de sua existência.