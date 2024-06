Jacqueline Laurence, que atuou em “Senhora do Destino”, morre aos 91 anos

Morreu aos 91 anos a atriz Jacqueline Laurence, no Rio de Janeiro. A atriz estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e teve uma parada cardíaca por volta das 2h20 desta madrugada. Conforme publicado pelo G1, a morte foi confirmada na manhã desta segunda-feira, dia 17 de junho.

Jacqueline nasceu em 1932, em Marselha, na França, e se mudou para o Brasil durante sua adolescência para acompanhar o pai, que era jornalista. Apesar da mudança e de ter permanecido no país, ela nunca se naturalizou brasileira e falou sobre o assunto ao site de Heloisa Tolipan.

“Aconteceu muita coisa durante a ditadura, e coisas difíceis. Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades aconteceram. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”.

Carreira de sucesso

Jacqueline teve uma carreira de sucesso que rendeu papéis em diversas novelas. Normalmente, ela interpretava mulheres sofisticadas. Em suas aparições nas novelas da TV Globo, a atriz teve participações em “Dancin’ Days”, “Guerra dos Sexos”, Cambalacho”, “Top Model”, “O Dono do Mundo”, “Salsa e Merengue”, “Senhora do Destino” e “Babilônia”. Sua última aparição nas telas foi em “Salve-se Quem Puder”.

Já no teatro, ela foi uma das diretoras de um dos movimentos teatrais mais comentados nos anos de 1980, no Rio de Janeiro: o Besteirol, responsável por lançar ao estrelato nomes como Miguel Falabella, Guilherme Karam e Mauro Rasi.